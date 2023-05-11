الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة الخرج تقبض على 3 أشخاص لترويجهم الإمفيتامين والحشيش
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شرطة الخرج تقبض على 3 أشخاص لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

شرطة الخرج تقبض على 3 أشخاص لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

شرطة الخرج تقبض على 3 أشخاص لترويجهم الإمفيتامين والحشيش
٠١:٥٤:٠٨ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التخرير:

قبضت شرطة محافظة الخرج على (3) مواطنين، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

كما ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– (999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الحرب على المخدرات 

وتشن الأجهزة الأمنية حملة واسعة على المخدرات في مناطق المملكة والمنافذ الحدودية المختلفة.

وحددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ. ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

ويأتي على رأسها مخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”، الذي حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطره.

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

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أضرار الشبو

وتتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

  • ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.
  • عدم انتظام ضربات القلب.
  • فِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.
  • اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف.
  • أضرار أخرى على الرئة والكبد والكلى.
  • شحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام.
  • تشوهات وأضرار في الأسنان.

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