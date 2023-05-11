خَنَق فلبينيًا.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا. أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عثمان علي محمد شبير – باكستاني الجنسية – على قتل روميرو يوناريس. روستي – فلبيني الجنسية – ، وذلك بضربه على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته وسلبه بعد ذلك.

القبض على الجاني

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بإقامة حد الحرابة بحقه وأن يكون ذلك بقتله.

وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / عثمان علي محمد شبير – باكستاني الجنسية. -، اليوم الخميس بتاريخ 21 / 10 / 1444هـ الموافق 11 / 5 / 2023م، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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