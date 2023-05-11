شباب في السبعين.. ماذا سيفعل المواطنون في سن 120 عامًا؟

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أعمار البشر حول العالم زيادة كبيرة على مدار العقود الماضية، ومن بينهم السعوديون الذين زادت أعمارهم بما لا يقل عن 27 عامًا في غضون أقل من 60 عامًا.

وقال الكاتب صفوق الشمري في مقال بصحيفة “الوطن”: “كانت معدلات أعمار السعوديين في عام 1965 هي 48 سنة، والآن وصلت معدلات العمر المتوقع للسعوديين إلى أكثر من 75 سنة!. أي أن معدلات الأعمار زادت أكثر من 50%”.

وانطلق من هذا الإحصاء الذي يرصد الارتفاع الملحوظ في أعمار السعوديين ليتساءل عن إمكانية العيش لأكثر من مئة عام بعد أن سجلت العديد من الدول الأخرى ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المعمرين.

وقال: “طبعًا كل هذا بإذن الله الذي أعطانا الأسباب، فمع التقدم الطبي والتقني زادت الأعمار، لذلك لا أحد يستطيع إنكار مثال واضح أمامنا مثل هذا؟ ماذا لو استمرت الزيادة مع تقدم الوقت؟ فمع تقدم علم ومجال استدامة العمر ومكافحة الشيخوخة والأبحاث التي تجري على قدم وساق، فإن وصول الإنسان لأعمار فوق الـ100 سيصبح معتادًا”.

اقرأ أيضًا:

في اليابان.. أكثر من 90 ألف شخص تتجاوز أعمارهم 100 عام

انقسام العلماء

وأشار الشمري إلى آراء العلماء بهذا الصدد، الذين ينقسمون إلى فريقين، أحدهما يرى إن الجسم البشري تكوينه يؤهله للوصول فقط إلى 115 عامًا تقريبًا، وفريق آخر يقول إن الجسم البشري ممكن أن يعيش (120-150) عامًا! وكل لديه حجته وأبحاثه!

وطرح تساؤلاً قد يفرضه البعض عن فائدة العيش لأكثر من 100 عام لإنسان مريض، متصل بأجهزة.

وبين أن المقصود بأبحاث إطالة العمر، هو الحفاظ على الأنشطة الروتينية والطبيعة للشخص لآخر أيامه.

وضرب مثلاُ بشخص يعيش العمر 115، لكن القدرات كأنك بكامل صحتك! وهنا يأتي الفرق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني، فربما شخص عمره 70 سنة لكن عمره البيولوجي كأنه في الأربعينيات، والعكس قد يكون صحيحا!

وأشار الشمري إلى أن هناك تجارب في المختبر زادت أعمار الخلايا 80%، وأن هناك تجارب على الفئران زادت معدل أعمارها 30%”.

اقرأ أيضًا:

«اقتراب الوفاة»..دراسة تحذر من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا من الأشهر القادمة

أعمار اليابانيين والأمريكيين

ولفت إلى أنه “يوجد حاليًا 90.500 ياباني أعمارهم فوق الـ100، وهو ما لم يعد مستغربًا في اليابان. قد يقول قائل ربما بسبب نظامهم الغذائي وربما لطبيعة جيناتهم بسبب تجانس العرق لديهم”.

لكنه ذكر أنه يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 98 ألف معمر أعمارهم فوق 100 عام.

واستشهد بذلك في إمكانية الوصول بأعمار المواطنين في المملكة؛ لأن “في أمريكا أعراق متعددة وثقافات وبيئات مختلفة! فهذا يعطي بعض المؤشرات لوصولنا فوق الـ100 أو حتى 115-120 ممكن”.

لكنه شدد على أن “الأهم هو الحفاظ على جسم وحواس وذهن أصغر، وهذا يبدو ممكنًا في المستقبل القريب مع التقدم التقني والعلمي”.

وطرح ما وصفه بـ “السؤال الأهم” من وجهة نظره: “ماذا ستفعل إذا كان عمرك 120 وأنت في معظم طاقتك وحيويتك؟!”.

وأجاب الشمري على ذلك بأن هناك:

-أمور كثيرة في العالم ستتغير، الآن بدأنا نلاحظ بعضها، كثير من الدول رفعت سن التقاعد، ومتوقع أن تصل سن التقاعد إلى السبعين بالمستقبل القريب.

-ستجد لديك متسعًا من الوقت ومهارات عديدة، والأهم نشاط داخلي.

-حتى خططك المستقبلية ستتغير بناء على ذلك.

-الأنظمة الصحية ستتغير والتركيبة السكانية وحتى معاملاتك المالية إلخ.

وخلص إلى القول، علم (إطالة العمر واستدامته ومكافحة الشيخوخة) تقدم بشكل ملحوظ، وأعمار ما بعد الـ100 أصبحت شبه في متناول اليد،

وقال إن “هذا الارتفاع في معدلات الأعمار المستقبلية سيغير كثيرًا من إستراتيجيات وخطط الجنس البشري حول العالم، لا تستغرب غدًا عندما يقال (ما شاء الله فلان في السبعينيات… بعز شبابه)”.