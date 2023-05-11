بـ 229 مشروعًا.. سفير المملكة يؤكد التزام الرياض بدعم اليمن في كافة المجالات

تواصل – فريق التحرير:

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن المملكة ملتزمة بدعم اليمن وشعبه على مختلف الأصعدة بتنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الدعم مستمر ومتواصل لليمن الشقيق.

الرياض تدعم اليمن في كافة المجالات

وأضاف أن الرياض تدعم اليمن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.. وذلك من خلال التنسيق مع السلطات المحلية في عدن.

فيديو | سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: بتوجيهات قيادتنا.. السعودية ملتزمة بدعم اليمن وشعبه على مختلف الأصعدة وهناك مشاريع جديدة قادمة#الإخبارية pic.twitter.com/EI6bPnRvJo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2023

المملكة تدعم بـ 229 مشروعًا ومبادرة تنموية

وأشار إلى أن هناك قرابة 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي:

“التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية”.

حزمة مشاريع تنموية حيوية في الجمهورية اليمنية

في الوقت نفسه، أطلقَ برنامج تنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع والبرامج التنموية الحيوية في الجمهورية اليمنية.

وهي مشاريع مقدمة كلها من المملكة، وشملت:

1 – افتتاح مشاريع تعليمية تتضمن مدارس نموذجية حديثة.

2 – افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب.

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3 – تدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

4 – وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

5 – إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “المسكن الملائم” تحقيقًا لإعادة تأهيل 600 وحدة سكنية للأسر من ذوي الدخل المحدود في عدن.

ويولي البرنامج اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعمًا لهذا القطاع المهم تمثل في 34 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 محافظات.

إشادة بالجهود الإنمائية والإنسانية للمملكة

فيما أشاد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالجهود الإنمائية والإنسانية التي تنفذها المملكة في بلاده.