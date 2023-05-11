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5 خطوات لتنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر

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5 خطوات لتنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر

5 خطوات لتنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر

5 خطوات لتنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر
٠١:١١:٣٨ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانين، بعد الإعلان عن البدء في إجراءات تمديد الإقامة لهم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وأوضحت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين استضافة الأشقاء السودانيين القادمين بتأشيرة العمرة.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول عبر منصة «أبشر أفراد».

2- خدماتي.

3- الجوازات.

4- تواصل. . تحديد القسم (تأشيرات الزيارة).

5- تحديد الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين).

شروط الخدمة

– تقديم الطلب من حساب المستضيف، في وصف الطلب يكتب الطلب بشكل واضح مع كتابة
اسم الوافد و رقم الحدود.

– إرفاق صورة من جواز سفر الوافد.

– إرفاق صورة من تأشيرة الوافد.

تهدف هذه الخدمة إلى السماح بإقامة الأشقاء السودانيين في المملكة، ولفترة تتجاوز انتهاء تأشيراتهم نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وذلك عبر تطبيق الشروط الواردة بمنصة أبشر.

اقرأ أيضًا:
بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين

 

 

https://twitter.com/HashKSA/status/1656588065647763457/photo/1

الكلمات الدلالية:
استضافة المعتمرين السودانيين السعودية السودان المعتمرين السودانيين المملكة

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