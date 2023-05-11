أخبار السعودية.. بشرى من سفارة المملكة في مصر وممنوعون من أسواق الأسماك وأمطار على هذه المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
في اليوم الثالث.. الحملة الشعبية لإغاثة السودان تجمع 4 ملايين و291ألف ريال
في اليوم الثالث من إطلاقها، بلغت حصيلة التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 4 ملايين و291 ألف ريال.
اليوم.. بشرى سارة تعلنها سفارة المملكة في مصر بخصوص “التأشيرة الإلكترونية”
أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية تدشينها خدمة “التأشيرة الإلكترونية” اليوم (الخميس) 11 من مايو.
لهذه الأسباب.. هؤلاء ممنوعون من العمل في أسواق الأسماك بالمملكة
ينص دليل أسواق الأسماك الذي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحه، على جملة من الاشتراطات الصحية لأصحاب المنشآت المتخصصة ببيع الأسماك، ووقاية المستهلكين من الأمراض والمخاطر الصحية الناشئة عن تناول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المرور تكشف حقيقة تجديد الرخصة دون سداد المخالفات
نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها.
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم من عدمه.
بيان من سفارة المملكة في جورجيا.. ما الأمر؟
أصدرت سفارة المملكة، اليوم الخميس، بيانًا مهمًا بشأن الإجازة الرسمية يوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.
تنبيه مهم من “التأمينات”: يجب على المستفيد القيام بهذا الأمر لاستمرار صرف تعويض ساند
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن ضمان استمرارية صرف التعويض.
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة – بمشيئة الله تعالى- على عدد من مناطق المملكة.
تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
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