تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

في اليوم الثالث من إطلاقها، بلغت حصيلة التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 4 ملايين و291 ألف ريال.

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية تدشينها خدمة “التأشيرة الإلكترونية” اليوم (الخميس) 11 من مايو.

ينص دليل أسواق الأسماك الذي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحه، على جملة من الاشتراطات الصحية لأصحاب المنشآت المتخصصة ببيع الأسماك، ووقاية المستهلكين من الأمراض والمخاطر الصحية الناشئة عن تناول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها.

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم من عدمه.

أصدرت سفارة المملكة، اليوم الخميس، بيانًا مهمًا بشأن الإجازة الرسمية يوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن ضمان استمرارية صرف التعويض.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة – بمشيئة الله تعالى- على عدد من مناطق المملكة.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

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