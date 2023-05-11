مكافحة المخدرات تضبط 7 مقيمين لترويجهم مادة المخدرات بالمنطقة الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم

كما قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى 4 مقيمين، وهم مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية.

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وذلك لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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