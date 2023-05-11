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بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين
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بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين

بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين

بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين
١٢:٣٣:٥٦ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل –فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في إجراءات تمديد مدة الإقامة في المملكة لتأشيرات المعتمرين السودانيين الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وذلك بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وأوضحت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

استضافة المعتمرين

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة “عائلية أو شخصية” بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر.

كما يمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.

طريقة التقديم

وأشارت “الجوازات” إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة :

  • الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر أفراد” https://www.absher.sa .
  • ثم خدماتي – الجوازات – تواصل – اختيار القسم “تأشيرات الزيارة” .
  • اختيار الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”.
  • إرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة “وصف الطلب”.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات المعتمرين المعتمرين السودانيين

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