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أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن بدء التقديم للجنسين في برنامج التدريب التعاوني 2023م للترم الدراسي الثالث.

وأوضحت أن البرنامج يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص).

وأضافت: تقدم الهيئة المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات

جميع تخصصات (إدارة الأعمال).

جميع تخصصات (تقنية المعلومات).

جميع تخصصات (الإعلام).

القانون.

اقتصاد.

المخاطر.

إحصاء.

أهدف البرنامج

المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.

مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

الشروط

سعودي الجنسية.

خطاب اعتماد التدريب.

انتظام كلي.

معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).

يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/10/18هـ الموافق 2023/05/08م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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