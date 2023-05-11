الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مزايا تنافسية.. أرامكو “سامرف” تطرح وظائف شاغرة في ينبع الصناعية
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مزايا تنافسية.. أرامكو “سامرف” تطرح وظائف شاغرة في ينبع الصناعية

مزايا تنافسية.. أرامكو “سامرف” تطرح وظائف شاغرة في ينبع الصناعية

مزايا تنافسية.. أرامكو “سامرف” تطرح وظائف شاغرة في ينبع الصناعية
١٢:٠٢:١٣ م، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”،اليوم الخميس، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت أن ذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

 1 – مسؤول أمن

* المؤهلات والخبرات:

 – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يُفضّل أن يكون لديهم دورات تدريبية أو شهادات في مجال الأمن.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة (يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال الأمن).

2 – مساعد إداري

المؤهلات والخبرات:

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال” أو ما يعادلها.

مزايا العمل في سامرف: (المصدر)

– بدل تعيين.

– مكافأة الأداء السنوي.

– برنامج تملك المنازل.

– رواتب تنافسية بدل مواصلات.

– تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).

– خطة ادخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.

– بدل السكن “3 رواتب” أو توفير سكن “مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة”.

طريقة التقديم

أوضحت سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– مسؤول أمن – (اضغط هنا).

– مساعد اداري – (اضغط هنا).

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