“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن تحديث منتجات “موزيلا”

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Mozilla”.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “Mozilla”أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في أحد منتجاتها.

الوصف

أصدرت “Mozilla” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجها ” ثاندر بيرد”.

التهديدات

وبينت الشركة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

1 – هجمات الخداع.

2 – أعطال في الذاكرة.

3 – حجب الخدمة “DoS”.

4 – تنفيذ تعليمات برمجية.

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المملكة تنفّذ تمرين الأمن السيبراني

في الوقت نفسه، نفّذت المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “تمرين الأمن السيبراني”.

مشاركة 40 دولة ومنظمة دولية

وتم ذلك بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية مثّلها أكثر من 46 مختصًا بالأمن السيبراني، وذلك على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023م.

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دعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية، ودعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني.

وتمكين المشاركين فيه من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية المتجددة، وتبادل المعلومات والخبرات.

وتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني لدى الدول المشاركة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.