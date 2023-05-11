ممثل شهير: لا تتركوا أبناءكم للتلفزيون والسينما وهؤلاء من يجب الاقتداء بهم

تواصل – فريق التحرير:

حذر ممثل مصري شهير، الجمهور من الاقتداء بالسينما والتلفزيون في تربية أولادهم، قائلاً: “الممثل عمره ما كان قدوة”، لكن الأنبياء هم الذين يجب أن يتم الاقتداء بهم.

وقال الممثل تامر فرج، مخاطبًا الجمهور عبر صحيفة “المصري اليوم”، إن القدوة ليست في الفنانين؛ لأنهم بشر عاديون يخطئون في بعض الأوقات، مطالبًا بأخد النصيحة والقدوة الحقيقية من سيرة الأنبياء والعلماء.

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وسيلة ترفيه لا إعلام أو تعليم

وتابع: “أحب أن أوجّه رسالة للجمهور، ربـوا أولادكم ولا تتركوهم للتلفزيون أو الميديا أو السينما لتكون هي من يقوم بتربيتهم، لأننا وسيلة ترفيه ولسنا وسيلة إعلام أو تعليم”.

واستدرك فرج قائلاً: “الممثل إنسان عادي عمره ما كان قدوة، عنده غلطات وهفوات، فلا تضعونا في مكانة عالية، لو تريد قدوة لأبنائك فهناك الأنبـيـــاء والعلماء، أو الناس الذين أثّروا وعملوا أشياء كثيرة جدًا للبشرية”.

ومضى قائلاً: “لكن الممثل ليس هو من يجب أن تأخده قدوة لأبنائك، وتقول له لا.. أنت تصرّفت هنا بسوء، أو هذا ليس جيدًا من أجل أبنائي؛ لأننا ليس لنا دخل في ذلك، ربوا أولادكم على الدين والأخلاق وليس على السينما والتلفزيون”.

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