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صباح اليوم.. شاهد السيول تجري في وادي ريمة غرب أبها بعسير

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري في وادي ريمة غرب أبها بعسير

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري في وادي ريمة غرب أبها بعسير
١١:٣٢:٥٨ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول في وادي ريمة مركز طبب غرب أبها في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في وادي ريمة غرب أبها بعسير، بعد هطول أمطار غزيرة.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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