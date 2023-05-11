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“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع
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“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع

“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع

“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع
١١:٢٣:٥٩ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو السيادة السوداني، ياسر العطا، أن قوات شركة “فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع، وأنه يوجد قتيل تابع لها لدى الجيش.

وأوضح في تصريحات لـ “الشرق الأوسط”، أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” سيواجه تهمة الخيانة العظمى ويجرد من ألقابه.

في الوقت نفسه، انتشرت ظاهرة السطو والنهب نتيجة التدهور الأمني بسب الاشتباكات المسلحة،

ولجأ سكان أحياء الخرطوم إلى تشكيل دوريات حراسة لتأمين منازلهم وممتلكاتهم.

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الأمم المتحدة تجري اتصالات بطرفي الصراع

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إن رئيس البعثة، فولكر بيرتس، قام بالاتصال بطرفي الصراع في السودان،

وحثهما على وقف إطلاق النار لإتاحة تقديم المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.

ونددت بنهب مباني الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

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تواصل إنهاء إجراءات دخول ومغادرة رعايا الدول

فيما تواصل المديرية العامة للجوازات، تقديم كافة التسهيلات ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

وأكدت الجوازات على استمرار العمل في إنهاء إجراءات دخول ومغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة، عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة لمساعدة السودان

في الوقت نفسه، وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

 ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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