خطر على الصحة.. خبيرة تغذية: لا تتناول هذا الجزء من الدجاج

تواصل – فريق التجرير:

كشفت خبيرة تغذية روسية عن الجزء الأكثر فائدة من الدجاج وكذلك الجزء الذي من الأفضل عدم تناوله.

وقالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، لراديو “سبوتنيك”، إن اللحم الأبيض من الدجاج يحتوى على أدنى نسبة من الدهون، لذلك يعتبر معظم الخبراء صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للصحة.

لكنها أشارت إلى أنه “يجب أن تكون التغذية متنوعة، لذلك يجب عدم الامتناع عن تناول لحم الفخذ والساق”.

وتابعت: “يمكن تناول لحم الفخذ والساق، ولكن أنصح بتناولها في فترة الغداء ولحم الصدر في العشاء.

وقالت إن السبب في ذلك هو أن لحم الفخذ والساق قريب من اللحوم الحمراء، وهذه تحتوي على نسبة جيدة من الدهون المشبعة التي نستخدمها في النظام الغذائي بصورة محدودة”.

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جلد الدجاج

وبحسب خبيرة التغذية، فإنه توجد أكبر كمية من الدهون المشبعة في جلد الدجاج، لذلك من الأفضل استبعاده من النظام الغذائي، وفق وكالة “نوفوستي” الروسية.

وتابعت: “يتخلى الكثيرون عن اللحوم الحمراء ويتناولون بدلاً منها لحم الدواجن، ولكنهم في الوقت نفسه يتناولون لحم الفخذ والساق والأجنحة مع الجلد في الدواجن، وهو في الواقع يحتوي على نسبة عالية من الدهون تعادل تلك الموجودة في اللحوم الحمراء الدهنية، وهذا يشمل لحم الصدر مع الجلد أيضًا”.

وتنصح الطبيبة بطهي الدجاج دون تكوين قشرة وردية اللون مقرمشة، لأن “هذه القشرة الوردية المقرمشة هي من نتاج الغلوزة. وهذه القشرة تحفز عملية التصاق ألياف الكولاجين ويمكن القول أنها تؤدي إلى شيخوخة الأوعية الدموية والجلد”.

وبرأيها، فإن الأكثر فائدة للصحة تناول لحم الدواجن المسلوق أو المطهي على البخار، كما يمكن شوي لحم الدجاج ولكن من دون ظهور القشرة الوردية.

وتوصي الطبيبة بعدم تناول الدجاج يوميًا، بل من الأفضل تناول أنواع اللحوم الأخرى والأسماك.

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