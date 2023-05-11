“رسالة” تدعو مساهمين لمحكمة الاستئناف في أبها.. وبعد حضورهم كانت المفاجأة

تواصل – فريق التحرير:

تسبب أحد الأشخاص في جدل كبير بعدما نشر رسالة مزيفة تسببت في تجمع أعداد كبيرة من المساهمين أمام محكمة الاستئناف في مدينة أبها.

كان مضمون الرسالة التي جاءت مصحوبة بأخرى صوتية، أنه يجب مراجعة المحكمة لاسترداد المساهمين أموالهم لدى أحد المستثمرين، بحسب صحيفة “الوطن”.

ونصت الرسالة على ما يلي: “بعد السلام اللي له فلوس مع (….) يتجه بكرة إلى مبنى محكمة الاستئناف اللي على طريق المطار لإكمال بياناته لإحالتها للصرف من بيت المال وسلامتكم».

رسالة مزيفة

وفي تسجيل صوتي مصحوب مع الرسالة السابقة، دعا هذا الشخص المساهمين إلى الذهاب لمحكمة الاستئناف، قائلاً: ” على كل حال أرسلت لكم رسالة.. اللي له فلوس يروح لمحكمة الاستئناف على طريق المطار من الجهة الشمالية للمبنى ويدخل عندهم من الباب ويلقى الموظفين”.

وأضاف: “الكشوف عندهم وكل شيء عندهم، بلغوا اللي له فلوس يروح عندهم قبل ما يخلصون، الله يعطي كل ذي حق حقه، ودعتكم الله وفي أمان الله”.

وكانت المفاجأة بعد ذهاب هؤلاء المساهمين إلى المحكمة لكنهم وجدوا أن الرسالة مزيفة والشخص كاذب ولم يُستدل عليه حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى هذا الشخص.

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