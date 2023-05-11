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توضيح مهم من التأمينات للمتعطلين عن العمل
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توضيح مهم من التأمينات للمتعطلين عن العمل

توضيح مهم من التأمينات للمتعطلين عن العمل

توضيح مهم من التأمينات للمتعطلين عن العمل
١١:١٦:٠٤ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار في حسابها عبر موقع “تويتر” من مشترك في “ساند” يسأل عن اسم الموقع التابع لوزارة الموارد البشرية الذي يشترط التسجيل فيه خلال 90 يومًا.

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “عزيزي العميل على المستفيد من ساند البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض، علمًا بأن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات”.

وأوضحت: “ومن شروط استمرار صرف تعويض ساند التسجيل في طاقات: (اضغط هنا) .

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نظام ساند

يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

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