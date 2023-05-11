تنبيه مهم من “التأمينات”: يجب على المستفيد القيام بهذا الأمر لاستمرار صرف تعويض ساند

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن ضمان استمرارية صرف التعويض.

خطوة مهمة لضمان استمرارية صرف التعويض

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه على المستفيد من “ساند” البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض.

وأضاف أن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات، ومن شروط استمرار صرف تعويض ساند التسجيل في طاقات. http://taqat.sa

توضيح مهم حول شروط ضم مدد الاشتراك

وكشفت المؤسسة أنه من شروط ضم مدد الاشتراك أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

وأضافت أن شروط ضم مدد الاشتراك، وفق نظام تبادل المنافع، هي على النحو التالي:

1 – أن يتقدم المشترط بطلبه قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير المشار إليه.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا.

4 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

5 – ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.

6 – ألا تكون مدد الاشتراك المخصومة، مددًا مكملة لاستحقاق المعاش، قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام،

ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.

التأمينات تطلق خدمة تخصيص المستفيدين

في الوقت نفسه، أطلقت المؤسسة، خدمة تخصيص المستفيدين، مستهدفة خدمة تخصيص المستفيدين، والحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار صرف مستحقاتهم من المعاش التقاعدي.

شروط طلب صرف معاش التقاعد

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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