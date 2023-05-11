في اليوم الثالث.. الحملة الشعبية لإغاثة السودان تجمع 4 ملايين و291ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

في اليوم الثالث من إطلاقها، بلغت حصيلة التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 4 ملايين و291 ألف ريال.

وانطلقت الحملة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقًا لأحدث رصد قام به موقع “تواصل”، بلغ إجمالي التبرعات 4 ملايين و291 ألف ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 16 ألفًا و833 شخصًا.

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تخفيف معاناة الشعب السوداني

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار،

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

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التركيز على القطاع الطبي

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف عبر فضائية “الإخبارية”: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا،

وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:

مصرف الراجحي SA7080000500608019999908