استقرار اليورو وتراجع “الاسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.20

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.21

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سبائك الذهب

في سياق متصل، فإن عددا من الدول تسعى لشراء سبائك الذهب الروسية، حسب وكالة “بلومبرغ”.

جاء ذلك بعدما حظرت مجموعة G7 والاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي تعد مركزا رئيسيا لتجارة الذهب، إمدادات المعدن النفيس الروسي الصيف الماضي، وذلك في محاولة لإلحاق الضرر بصناعة الذهب في روسيا، والتي تقدر قيمتها 20 مليار دولار.

فرض العقوبات

وقبل فرض العقوبات، اعتبرت لندن الوجهة الأولى للذهب الروسي، وأشارت إلى أنه منذ توقف بنوك رئيسية مثل “جيه بي مورغان” و”إتش إس بي سي” عن تداول المعادن الثمينة الروسية، تدخل العديد من اللاعبين الصغار من شركات الخدمات اللوجستية إلى التجار.

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