تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة والأحساء.

وسجل 41 درجة في الدمام والخرج، و40 درجة في الرياض ووادي الدواسر، والدهناء والتنهات.

كما سجل 39 في شرورة وحفر الباطن، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 28 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة وأبها 16 درجة مئوية.

طريف والطائف 18 درجات مئوية.

حائل والقريات 19 درجة، وعرعر ونجران والوجه وينبع 21 درجة.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

السماء غائمة جزئيًا

وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

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