الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“رسالة” تدعو مساهمين لمحكمة الاستئناف في أبها.. وبعد حضورهم كانت المفاجأة
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا
تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة
استقرار اليورو وتراجع “الاسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
في اليوم الثالث.. الحملة الشعبية لإغاثة السودان تجمع 4 ملايين و291ألف ريال
تنبيه مهم من “التأمينات”: يجب على المستفيد القيام بهذا الأمر لاستمرار صرف تعويض ساند

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول اختبار التحصيل الدراسي

توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول اختبار التحصيل الدراسي

توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول اختبار التحصيل الدراسي
١٠:٠١:٤٨ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التجرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، توضيحًا حول اختبار التحصيل الدراسي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من تقويم التعليم حول الاختبار التحصيلي

اختبار التحصيل الدراسي

هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية بالمملكة، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليميّة فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلًا في مقررات المرحلة الثانوية.

ويقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسيّة في القسم المسجل فيه من المرحلة الثانوية.

1- في (القسم العلمي) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

2- وفي (القسم النظري) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: التوحيد، والحديث، والفقه، والنحو، والأدب، والبلاغة، والتاريخ، والجغرافيا.

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة من “التعليم” بخصوص التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم

شروط دخول الاختبار التحصيلي

يتطلب دخول الامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

الطلاب يحتاج الطالب للدخول للامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

– السعوديون: بطاقة الهوية الوطنيّة الأصل.

– غير السعوديين: الإقامة الخاصة بالطالب الأصل، أو جواز السفر، وصورة الإقامة.

الطالبات تحتاج الطالبات للدخول للامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

– السعوديات: بطاقة الهوية الوطنيّة الأصل، أو جواز السفر الخاص بالطالبة، بالإضافة لصورة سجل الأسرة المضاف إليه اسم الطالبة.

– غير السعوديات: الإقامة الخاصة بالطالبة، ولا تقبل إقامة والدها. بطاقة دخول الاختبارات التي تُصرف من قبل المدارس أو مركز الاختبارات.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اختبار التحصيل الدراسي. شروط دخول الاختبار التحصيلي السعودية اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب

مواد ذات صلة

المزيد
حريق في فندق بمكة يصيب طفلين ويخلي 80 معتمراً

حريق في فندق بمكة يصيب طفلين ويخلي 80 معتمراً

٠٦:٠٠ م، الجمعة، ٠١ مايو ٢٠١٥
بتدول 125 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11446 نقطة

بتدول 125 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11446 نقطة

٠٤:٥٩ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
وفاة طبيب طوارئ بأزمة قلبية أثناء أدائه لعمله داخل مستشفى صامطة

وفاة طبيب طوارئ بأزمة قلبية أثناء أدائه لعمله داخل مستشفى صامطة

١١:٣٣ م، الثلاثاء، ٠٣ مارس ٢٠١٥
غداً.. آخر موعد للتسجيل في مشروع توصيل المعلمات

غداً.. آخر موعد للتسجيل في مشروع توصيل المعلمات

١٢:٤١ م، الأربعاء، ١٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *