توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول اختبار التحصيل الدراسي

تواصل – فريق التجرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، توضيحًا حول اختبار التحصيل الدراسي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات”.

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اختبار التحصيل الدراسي

هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية بالمملكة، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليميّة فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلًا في مقررات المرحلة الثانوية.

ويقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسيّة في القسم المسجل فيه من المرحلة الثانوية.

1- في (القسم العلمي) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

2- وفي (القسم النظري) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: التوحيد، والحديث، والفقه، والنحو، والأدب، والبلاغة، والتاريخ، والجغرافيا.

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شروط دخول الاختبار التحصيلي

يتطلب دخول الامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

الطلاب يحتاج الطالب للدخول للامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

– السعوديون: بطاقة الهوية الوطنيّة الأصل.

– غير السعوديين: الإقامة الخاصة بالطالب الأصل، أو جواز السفر، وصورة الإقامة.

الطالبات تحتاج الطالبات للدخول للامتحان التحصيليّ الوثائق الآتية:

– السعوديات: بطاقة الهوية الوطنيّة الأصل، أو جواز السفر الخاص بالطالبة، بالإضافة لصورة سجل الأسرة المضاف إليه اسم الطالبة.

– غير السعوديات: الإقامة الخاصة بالطالبة، ولا تقبل إقامة والدها. بطاقة دخول الاختبارات التي تُصرف من قبل المدارس أو مركز الاختبارات.