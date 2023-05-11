ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.54 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.72، وعيار 14 بـ 142.89، وعيار 12 سجل 122.48 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244,950 ريالاً

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.94 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.53 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.33 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.71، وعيار 14 بـ 142.88، وعيار 12 سجل 122.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244,940 ريالاً.

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