تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة – بمشيئة الله تعالى- على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متوسطة على منطقة عسير

ونبه المركز إلى أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة تشمل مدينة أبها ومحافظات “أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”،

تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

رياح وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبين أن الحالة تشمل تأثيراتها محافظتي القنفذة والليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تستمر حتى السادسة مساءً .

رياح نشطة وأتربة على منطقة المدينة المنورة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على “الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع”، تستمر حتى السادسة مساءً.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية، وتكون مصحوبة بزخات من البرد.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

السماء غائمة جزئيًا

وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.