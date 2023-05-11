أحدث تحذير عالمي: الذكاء الاصطناعي “تهديد وجودي للبشرية”

تواصل – فريق التحرير:

طالبت مجموعة دولية من الأطباء وخبراء الصحة العامة، بوقف البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يتم تنظيم استخدامه وتقنيته بشكل صحيح.

وجاء التحذير من أن هناك أنواعًا معينة من الذكاء الاصطناعي تشكل “تهديدًا وجوديًا للبشرية على لسان خبراء من الولايات المتحدة وأستراليا وكوستاريكا وماليزيا، بقيادة الدكتور فريدريك فيدرسبيل من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في المملكة المتحدة – في دورية (بي.إم.جيه جلوبال هيلث).

وبحسب التحذيرات، فإن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات تحويلية للمجتمع بما في ذلك في الطب والصحة العامة، “لكن يمكن أيضًا إساءة استخدامه وقد يكون له العديد من الآثار السلبية”.

اقرأ أيضًا:

أحدث المخاوف.. الخبراء يحذرون من حرب نووية يشعلها الذكاء الاصطناعي

التلاعب بالسلوك وتخريب الديمقراطية

وحذر الخبراء من أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنظيف وتنظيم وتحليل مجموعات البيانات الضخمة بسرعة، والتي قد تتضمن بيانات شخصية وصورًا، تجعل من الممكن استخدامها للتلاعب بالسلوك وتخريب الديمقراطية.

وأشاروا إلى وجود أمثلة بالفعل، فقد تم استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016؛

في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017؛ وفي الانتخابات في كينيا في عامي 2013 و2017.

وبرأي الباحثين، فإنه “عندما يقترن التحسن السريع بالقدرة على تشويه الواقع أو تحريفه باستخدام التزييف العميق،

فإن أنظمة المعلومات التي يحركها الذكاء الاصطناعي قد تقوض الديمقراطية بشكل أكبر من خلال التسبب في انهيار عام في الثقة أو عن طريق دفع الانقسام الاجتماعي والصراع، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة العامة”.

وحذروا أيضًا من أنه “يمكن استخدام المراقبة التي يقودها الذكاء الاصطناعي للسيطرة على الناس وقمعهم”.

وضربوا مثلاً على ذلك بنظام الائتمان الاجتماعي، حيث يجمع بين برمجيات التعرف على الوجه وتحليل مستودعات “البيانات الضخمة” للمعاملات المالية للأفراد، والحركات، وسجلات الشرطة، والعلاقات الاجتماعية، وفقًا للتقرير.

وقال الفريق إن 75 دولة على الأقل تعمل على توسيع هذه الأنواع من الأنظمة، بما في ذلك الديمقراطيات الليبرالية.

اقرأ أيضًا:

“جوجل” توسع محرك البحث ليشمل الذكاء الاصطناعي

الأسلحة الفتاكة

وأشار الخبراء إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تنظيف وتنظيم وتحليل مجموعات البيانات الضخمة بسرع والتي قد تتضمن بيانات شخصية وصورًا، من تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS).

وقالوا إنه يمكن لهذه الأجهزة المتصلة بالأجهزة المحمولة الصغيرة مثل الطائرات بدون طيار تحديد مواقع الأهداف البشرية واختيارها وإشراكها دون إشراف بشري، مما يؤدي إلى قتل الناس “على نطاق صناعي”.

وعلى مدى العقد المقبل، يمكن أن يؤدي الاستخدام الواسع لتقنية الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء مئات الملايين من الوظائف، وفق تحذيرهم.

وحذر الياحثون من أنه “في حين أنه سيكون هناك العديد من الفوائد من إنهاء العمل المتكرر والخطير وغير السار، فإننا ندرك بالفعل أن البطالة مرتبطة بقوة بالنتائج الصحية والسلوكيات السلبية”.

وقالوا إن زيادة الأتمتة تميل إلى تحويل الدخل والثروة إلى المالكين، وتساهم في التوزيع غير العادل للثروة في جميع أنحاء العالم.

“علاوة على ذلك، نحن لا نعرف كيف سيستجيب المجتمع نفسيًا وعاطفيًا لعالم يكون فيه العمل غير متوفر أو غير ضروري،

ولا نفكر كثيرًا في السياسات والاستراتيجيات التي ستكون ضرورية لكسر الارتباط بين البطالة واعتلال الصحة”، بحسب الباحثين.

الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة

ويشكل الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، الذي يتطور ذاتيًا تهديدًا كبيرًا. وأوضح الخبراء في بيان صحفي أن بإمكانه تعلم وتنفيذ مجموعة كاملة من المهام البشرية.

وكتبوا: “نحن نسعى الآن لابتكار آلات أكثر ذكاءً وقوة من أنفسنا إلى حد كبير. إن إمكانات مثل هذه الآلات لتطبيق هذا الذكاء والقوة – سواء عن قصد أو بغير قصد – بطرق يمكن أن تضر بالبشر أو تُخضعهم- هي إمكانية حقيقية ويجب أخذها في الاعتبار”.

وفي حال تحقق ذلك، فإن ربط الذكاء الاصطناعي العام بالإنترنت والعالم الحقيقي، بما في ذلك عبر المركبات والروبوتات والأسلحة والأنظمة الرقمية، يمكن أن يمثل، كما قالوا، “أكبر حدث في تاريخ البشرية”.

وحذر الباحثون من أن نافذة الفرصة لتجنب أضرار جسيمة وربما وجودية تنغلق. وكتبوا: “ستعتمد النتائج المستقبلية.

لتطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي العام على قرارات السياسة المتخذة الآن وعلى فعالية المؤسسات التنظيمية التي نصممها لتقليل المخاطر والأضرار وتعظيم الفوائد”.

وشددوا على أن هذا سيتطلب اتفاقًا وتعاونًا دوليًا وتجنب “سباق تسلح” للذكاء الاصطناعي.

وخلص الخبراء إلى أنه “إذا كان للذكاء الاصطناعي أن يفي بوعده بإفادة الإنسانية والمجتمع، فيجب علينا حماية الديمقراطية، وتعزيز مؤسسات المصلحة العامة لدينا، وتقليل السلطة حتى تكون هناك ضوابط وتوازنات فعالة”.

وقالوا: “وهذا يشمل ضمان الشفافية والمساءلة لأجزاء من المجمع الصناعي العسكري للشركات التي تقود تطورات الذكاء الاصطناعي.

وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تمكّن المعلومات المضللة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والموجهة لتقويض مؤسساتنا الديمقراطية وحقوقنا في الخصوصية”.