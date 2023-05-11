ليست محمودة في كل الأوقات.. هذا ما تفعله الثقة الزائدة عن الحد بصاحبها

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تعرف الثقة بالنفس على أنها اعتماد الشخص على نفسه،ـ والشعور بالثقة في قدراته وصفاته وحُكمه وفي نفسه بصفة عامة.

ويقول الخبراء إن الثقة بالنفس صفة مهمة جدًا للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية معًا، إذ أن التمتع بها يساعد الشخص على أن يصبح ناجحًا في حياته العائلية والشخصية والمهنية.

ويقول المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن هناك خمسة عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس، هي:

1- تحديد دافعك ورسالتك في الحياة.

2- تعلم كيفية اتخاذ القرارات.

3- الاستعداد للفرص.

4- الثقة بالنفس.

5- العمل الدؤوب.

الثقة بالذات والتفكير الحكيم

غير أن ثمة سؤل، يقول الدكتور عبدالرحمن الطريري في صحيفة “الاقتصادية”، إنه يتردد بين فينة وأخرى، وهو: هل تتعارض خاصية الثقة بالذات مع التفكير الحكيم، والناضج؟

ويشير إلى أن السؤال يزداد إلحاحًا عليه عندما يلحظ تصرفًا أحمق صدر من شخص كبير، ليس في سن المراهقة، أو من شخص مكانته الاجتماعية ودوره الوظيفي يفترض أنهما أكسباه خبرة تكفي لتجنب مثل هذا التصرف.

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الثقة الزائدة بالذات

وحذر الطريري من عواقب الثقة الزائدة على الإنسان، الأمر الذي يرجعه إلى مجموعة من العوامل على النحو التالي:

-الثقة بالذات الزائدة عن الحد تقود صاحبها إلى تصرفات طائشة، وغير محسوبة النتائج، لأن صاحبها لا ينظر إلى الأمام، وإنما يقتصر نظره إلى ما هو أسفل قدميه، غير آبه بالنتائج المترتبة على هذا السلوك الذي أقدم عليه.

-الثقة الزائدة عن الحد تحدث نتيجة تربية خاطئة من الأبوين، لرغبتهما أن يريا ابنهما قادرًا على فعل أي شيء، حتى لو تم ذلك بصورة متهورة تنتج عنها مضار صحية، أو مادية، كخسارة نتيجة المجازفة، والطيشان.

-كما أن الثقة الزائدة تحدث عن طريق الإيحاء من الأقارب، والأصحاب رغبة منهم في عدم وقوعهم في خطر، وجعل قريبهم، أو صاحبهم يمر بالتجربة، حتى لو فقد فيها حياته.

-كما تتشكل الثقة الزائدة عن الحد من العدو الذي يصور الفرد بالشجاع، والمقدام، والقوي، وذلك بهدف توريطه في مجازفات لا تحمد عقباها.

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هل الثقة بالنفس خاصية موروثة أم مكتسبة؟

أعرب الطريري عن اعتقاده بأنها مكتسبة بشكل كبير من البيئة المحيطة، قريبة، كانت، أم بعيدة، طالما أن الفرد تصله التغذية الراجعة من الآخرين لأفعاله، وأقواله، وكل ما يصدر عنه.