موقف بطولي.. طالب يتبرع بجزء من نخاعه لإنقاذ شقيقته

تواصل – فريق التحرير:

تبرع شاب من محافظة الدرب بجزء من نخاعه الشوكي لشقيقته البالغة من العمر ستة أعوام.

وتعاني الطفلة أمل عبيري من سرطان الدم “اللوكيميا” الذي أدى إلى فشل النخاع.

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فشل النخاع

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الوطن”، نقلاً عن عيسى موسى شامي، ابن خال المتبرع، فقد بدأت معاناة الطفلة مع مرض السرطان وفشل النخاع منذ أكثر من عام.

وعلى إثر ذلك، قام شقيقها حسام الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط بالتبرع بجزء من النخاع، حيث تطابقت نتائج فحوصاته معها، وأجريت العملية أمس في الرياض.

وأكد شامي تواصله هاتفيًا مع ابن خاله المتبرع بمستشفى الملك فهد لأورام الأطفال، وجميعهم بصحة جيدة، وتكللت العملية بالنجاح.

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