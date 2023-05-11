الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ليست محمودة في كل الأوقات.. هذا ما تفعله الثقة الزائدة عن الحد بصاحبها
أحدث تحذير عالمي: الذكاء الاصطناعي “تهديد وجودي للبشرية”
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً
خبير يكشف مفاجأة: 80% من الموظفين سيفقدون عملهم بسبب هذه التقنية
لهذه الأسباب.. هؤلاء ممنوعون من العمل في أسواق الأسماك بالمملكة
موقف بطولي.. طالب يتبرع بجزء من نخاعه لإنقاذ شقيقته

الرئيسية

 /

صحة

 /

موقف بطولي.. طالب يتبرع بجزء من نخاعه لإنقاذ شقيقته

موقف بطولي.. طالب يتبرع بجزء من نخاعه لإنقاذ شقيقته

موقف بطولي.. طالب يتبرع بجزء من نخاعه لإنقاذ شقيقته
٠٨:٥٧:٤٥ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تبرع شاب من محافظة الدرب بجزء من نخاعه الشوكي لشقيقته البالغة من العمر ستة أعوام.

وتعاني الطفلة أمل عبيري من سرطان الدم “اللوكيميا” الذي أدى إلى فشل النخاع.

اقرأ أيضًا:

مدينة الملك عبدالله تنجح في إنهاء معاناة العشرات من تسرب السائل النخاعي

فشل النخاع

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الوطن”، نقلاً عن عيسى موسى شامي، ابن خال المتبرع، فقد بدأت معاناة الطفلة مع مرض السرطان وفشل النخاع منذ أكثر من عام.

وعلى إثر ذلك، قام شقيقها حسام الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط بالتبرع بجزء من النخاع، حيث تطابقت نتائج فحوصاته معها، وأجريت العملية أمس في الرياض.

وأكد شامي تواصله هاتفيًا مع ابن خاله المتبرع بمستشفى الملك فهد لأورام الأطفال، وجميعهم بصحة جيدة، وتكللت العملية بالنجاح.

اقرأ أيضًا:

شاب يتبرع لوالده بـ60% من كبده.. ولشقيقته بجزء من النخاع الشوكي

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم اللوكيميا النخاع الشوكي سرطان الدم محافظة الدرب

مواد ذات صلة

المزيد
دون الحاجة للدواء.. أطعمة هامة تساعد على خفض ضغط الدم سريعًا

دون الحاجة للدواء.. أطعمة هامة تساعد على خفض ضغط الدم سريعًا

٠٩:١٦ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
4 عادات غذائية خاطئة تسبب بدانة الأطفال

4 عادات غذائية خاطئة تسبب بدانة الأطفال

٠٣:٥٣ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة

4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة

١١:٣٤ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
احذر.. 10 أعراض لانخفاض ضغط الدم

احذر.. 10 أعراض لانخفاض ضغط الدم

٠٦:٣٣ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *