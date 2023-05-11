خبير يكشف مفاجأة: 80% من الموظفين سيفقدون عملهم بسبب هذه التقنية

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كشف الخبير الأمريكي، بِن غورتزل، عن توقعه بأن يكون الذكاء الاصطناعي سببًا في الإطاحة بأكثر من 80% من الوظائف حول العالم.

والذكاء الاصطناعي أصبح متواجدًا بالفعل بقوة حتى إنه أصبح يحل محل العديد من الوظائف بالفعل.

وقال “بن غورتزل” إن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلاً من «80% من الوظائف» في السنوات القادمة. واعتبر أنه «أمر جيد».

وأضاف: “اعتقد أن الزمن سيتجاوز 80% من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النُظُم الجديدة من نوع (تشات جي بي تيChatGPT) المتوقع طرحها”.

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4 نتائج “لا غنى عنها” لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

4 إيجابيات

وكشف الخبير التربوي والتعليمي الدكتور محمد خليل موسى، عن 4 إيجابيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، بحسب “سكاي نيوز”.

1- أداة لخدمة التعليم، يجب ألا يؤدي للسرقة العلمية.

2- توفير الوقت الذي يضمنه الذكاء الاصطناعي أمر مهم للغاية.

3- الذكاء الاصطناعي فعال في العلوم الإنسانية أكثر من التطبيقية.

4- يجب الاعتراف بأنه لا مكان للطرق التقليدية اليوم في التعليم، ويجب اقتناع المدرس أن الذكاء الاصطناعي وجد لمساعدته وتعزيز دوره.

فاعلية الذكاء الاصطناعي

ويعزز الذكاء الاصطناعي الفاعلية والتفكير النقدي ومهارات حل المشكلات خلال عملية التعلم، شريطة أن يقترن بتدريب المدرسين على استخدامه.

كما يوفر وقت المعلم؛ فهو يقوم عنه ببعض المهام الإدارية، وبالتالي يمنح الذكاء الاصطناعي المعلم المزيد من الوقت لبناء علاقات مع الطلاب .