بيان من سفارة المملكة في جورجيا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة، اليوم الخميس، بيانًا مهمًا بشأن الإجازة الرسمية يوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تنوه بأن يوم الجمعة الموافق 12/ 05/ 2023م سيكون إجازة رسمية في جورجيا.

السفارة ستعاود عملها يوم الاثنين

وأكدت أن الإجازة بمناسبة ذكرى رسمية في البلاد، وستعاود السفارة عملها يوم الاثنين الموافق 15/ 05/ 2023م.

في حالة الطوارئ يرجى الاتصال بهذا الرقم

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ فإنه يرجى الاتصال على هذا الرقم:”995598033300+”.

وقبل أيام، أصدرت سفارة المملكة في جورجيا، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين بخصوص الاحتفالات بيوم النصر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الإجازة بمناسبة يوم النصر، وأنها ستعاود عملها يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 م.

وجورجيا دولة ذات سيادة، تقع في غرب آسيا بمنطقة جنوب القوقاز، يحدها من الغرب البحر الأسود، ومن الشمال روسيا، ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، وأذربيجان من الشرق.