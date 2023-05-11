الصحة الفلسطينية: استشهاد 25 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء الغارة الصهيوينة على قطاع غزة ارتفع إلى 25 شهيدًا منذ بدء العملية العسكرية.

ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

وصباح اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية، استهدفت شقة في مدينة حمد السكنية الواقعة جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن استهداف قوات الاحتلال لشقة بمدينة حمد السكنية، أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة عدد آخر.

وارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

كما تواصلت الغارات الجوية على عدة أهداف في القطاع ملحقة أضرارًا جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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جيش الاحتلال يهدم خمس منشآت في القدس

كما هدم جيش الاحتلال – اليوم- خمس منشآت فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال هدم خمس منشآت، بينها شقتان، في قرية جبل المكبر بمدينة القدس، كما هدم ثلاث منشآت أخرى في القرية ذاتها.

وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة، التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أصيب شاب فلسطيني بجروح، في اعتداء جيش الاحتلال عليه قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق؛ مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

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الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال ضد الفلسطينيين

في الوقت نفسه، دان مجلس جامعة الدول العربية العدوان والحصار والجرائم الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة التى راح ضحيتها عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

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وعبَّرت عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان المتواصل وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، وتقدمت بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني.