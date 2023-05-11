لهذه الأسباب.. هؤلاء ممنوعون من العمل في أسواق الأسماك بالمملكة

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ينص دليل أسواق الأسماك الذي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحه، على جملة من الاشتراطات الصحية لأصحاب المنشآت المتخصصة ببيع الأسماك، ووقاية المستهلكين من الأمراض والمخاطر الصحية الناشئة عن تناول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونصت الاشتراطات الخاصة بالعاملين وفق المشروع الذي طرحته منصة “استطلاع” على الآتي:

رخصة ممارسة العمل

-يجـب حـصـول العاملين في مجـال تداول الأغذية على شـهادات مـن الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلـك، تفيد خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الغذاء.

-يتم اسـتخراج هذه الرخص بعد إجراء الكشـف السريري، والفحوصات اللازمة على العاملين، وتحصينهم ضد بعض الأمراض الوبائية، وفق ما تم الاتفاق عليه بيـن وزارة الصحة وهذه الوزارة، على النحو الذي ورد في المادة (14) رخصة ممارسـة العمل في لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحـلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.

صلاحية رخصة ممارسة العمل

-مدة صلاحية رخصة ممارسة العمل سنة واحدة، وتجدد فور انتهائها، ويتم اتباع الخطوات السابقة عند التجديد.

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الأمراض المعدية والإصابات

يجب استبعاد أي عامل يشتبه في إصابته بمرض معـد ينتقل عن طريق الغـذاء، أو إصابتـه بجـروح ملتهبـة، أو التهابات جلديـة، أو تقرحات، أو إسهال، أو إنفلونزا أو رشـح أنفي شـديد، عن العمل في تداول الأغذية أو القيام بأي عمل له صلة مباشرة بالغذاء.

-إيقاف العامل المصاب ، واستبعاده عن العمـل فورًا، وتتم مراجعته لأقرب مركز صحي أو مستشفى، ولا يعود للعمل حتى علاجه وشفاءه من المرض أو الإصابة، وفي حالة تعذر علاجه يستبعد نهائيًا عن العمل.

-في حالة تعـرض العامل لإصابة أثناء العمل، فيجب استبعاده فوراً عن العمـل، حتـى يتم تطبيبه، وحماية موضع الإصابة جيداً بواسـطـة شـريط طبي لاصق مقاوم للماء ، ذي لون مميز، ومثبت بطريقة محكمة.

-لا يسمح للعامـل بالعودة للعمـل إلا بعد استخدام قفـاز يغطي موضع الإصابة، أو بعد شفائه من الإصابة.

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النظافة الشخصية والممارسات الصحية

على جميع العاملين بالأغذية تنظيف أيديهم والأجزاء المكشـوفة من أذرعهم في الحالات التالية:

– قبل بدء عملهم في إعداد الأغذية مباشرة.

-بعد ملامسة أي جزء مكشوف من الجسـم.

-وبعد استعمال دورات المياه.

-بعد السـعال أو العطس أو التمخط أو استعمال المناديل أو المناشـف الورقية أحادية الاستخدام في تنظيف الأنف والفم.

-وبعد التدخين أو الأكل أو الشـرب.

-بعد التعامل مع المعدات أو الأواني المتسخة.

-أثناء إعداد الطعام بالتكرار المناسـب، لإزالة الأوسـاخ والتلـوث ولمنع التلـوث العرضي الناتج عن تغيير المهـام.

-عند الانتقال من العمـل في الأغذية النيئة إلى العمل في الأغذية المعدة للاستهلاك المباشـر.

-قبل ارتداء القفازات للعمل في الأغذية.

-بعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.

-يجب على العاملين بالأغذية المحافظة على نظافة أيديهم والأجزاء المكشوفة من أذرعهم، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (20 ثانية) باستخدام مركبات التنظيف في أحواض غسـل الأيدي المجهزة.

خطوات التنظيف

وتشمل خطوات التنظيف:

الحك بشدة لأسـطح الأصابع، وأطراف الأصابع، والمناطق البينية للأصابع، والأيدي، والأذرع، لمدة لا تقل عن (10 – 15 ثانية)، ثم الشـطف الكلي تحت المياه الجارية النظيفة والدافئة والتجفيف الكلي الفوري للأيدي والأذرع التي تم تنظيفها).

– يجب على العاملين فـي الأغذية توجيه عناية خاصة إلى المناطق التي تقع أسفل الأظافر أثناء عملية التنظيف.

-يجب على العامليـن بالأغذية المحافظة على أظافر أصابعهم مقلّمة ومهذبة، بحيث تكون حوافها وأسـطحها ناعمة الملمس، غير خشنة، يسهل تنظيفها، ويمنع منعاً باتاً تركيب الأظافر الصناعية، أو وضع طلاء الأظافر أثناء العمل في الأغذية المكشوفة، إلا بعد ارتداء القفازات السليمة ذات الحالة الجيدة.

-يجـب علـى العاملين التقيد بزي موحـد نظيف خاص بالعمـل وموضح فيه اســم المنشـأة.

-توفير مستلزمات الوقاية الشخصية المناسبة لجميع الأعمال ، حتى يمكن للأفراد والعاملين اتباعها أثناء العمل، والعمل على حـث العمال والأفراد على أهمية هذه المهمات للوقاية من مخاطر العمل.

-عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذيـة أو المعدات أو التجهيزات ، مثل : (الأكل، أو الشـرب، أو التدخين، أو البصق، أو التمخـط، وخلافه) في أماكن العمل المختلفة.

-عدم ارتداء العاملين للمتعلقات الشخصية أثناء العمل وفي مناطق معالجة الأغذية ، مثل : (المجوهرات والساعات والدبابيس).

-على جميع العاملين بالأغذية ارتداء أغطية الشـعر، مثـل : أغطية الرأس أو الشبكات وارتداء أغطية الذقن وغيرها من الملابس التي تغطي شعر الجسم ، والتي تم تصميمها للحفاظ بكفاءة على منع تعرض المنتجات المعروضة أو المعدات والتجهيزات من التلوث بالشعر.

-أن يتم ارتداء قفازات صحية غير منفذة من النوع الذي يستخدم مرة واحدة وكمامة لتغطية الأنف والفـم في أماكن معالجة الأغذية، مع مراعاة أن ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الأيدي جيداً.

-يمنع منعاً باتاً النوم في أماكن العمل المختلفة بما فيها المستودعات.

الاحتياطات الخاصة بالزائرين

ويلزم الدليل، جميع الزائرين لمناطق معالجة الأسماك، التقيد بكل ممارسات متداولي الغذاء، بما في ذلك غسـل اليدين وتغطية الشـعـر وارتـداء الكمامة والقفازات وعدم القيام بأي أنشطة يمكن أن تلوث الأسماك.

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Civil/Mewa/SeafoodMarketsGuide/Pages/default.aspx