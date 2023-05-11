هل البيع بالآجل والتقسيط يدخل في الربا؟ “الخثلان” يُجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن البيع بالآجل والتقسيط ليس له بالربا.

جواز البيع بالآجل والتقسيط

وأوضح في مقطع فيديو متداول على “تويتر”، أن إجماع العلماء نُقل على جواز البيع بالآجل والتقسيط.

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المالك حرٌّ في تحديد الثمن

وبين الخثلان، أن المالك حرٌّ في تحديد الثمن، وله أن يقول تريد السلعة بخمسين الآن أو بسبعين بعد سنة.

وأضاف أن مالك السلعة له الحرية في تحديد ثمن سلعته الآن أو بعد سنة، وأن هذا لا دخل له بالربا، مؤكدًا أن هذا جائز بالإجماع.

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الخلاف في المسألة شاذ

وأشار إلى أن الحافظ بن حجر العسقلاني نقل إجماع العلماء على جواز البيع بالآجل والتقسيط، وأن خلاف بعض المعاصرين في ذلك هو خلاف شاذ، نشأ بعد الإجماع.

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