عقوبة ضخمة.. مواطن يعرض 30 كائنًا مهددًا بالانقراض في عسير

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ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة، لاقتنائه وعرضه 30 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير.

وأضافت أن ذلك يعد مخالفة لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

تطبيق الإجراءات النظامية

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص.

وقال إن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت، 30 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح ” العتيبي”، أنه تم ضبط 34 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة.

ضبط 11 بنغاليًا و8 باكستانيين و5 يمنيين

وأضاف أن الآليات يعمل عليها 11 مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، و8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية و4 مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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