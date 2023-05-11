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المرور تكشف حقيقة تجديد الرخصة دون سداد المخالفات
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المرور تكشف حقيقة تجديد الرخصة دون سداد المخالفات

المرور تكشف حقيقة تجديد الرخصة دون سداد المخالفات

المرور تكشف حقيقة تجديد الرخصة دون سداد المخالفات
٠٨:٠٣:٤٦ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها.

وأكدت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص، أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.

وأوضحت أنه لاصحة لسداد المخالفات بالأقساط، حيث تنص التعليمات على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة “أبشر”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يلزم سداد المخالفات على قائد المركبة عند تجديد الاستمارة في حال كانت المركبة باسم البنك.

ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مجمل المخالفات من خلال حسابه البنكي.

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طريقة تسديد المخالفات المرورية

ويتم تسديد المخالفات المرورية في المملكة للمواطنين والمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

-فتح تطبيق البنك المتوفر لديك.

-التوجه إلى خدمة سداد.

-اختيار المدفوعات الحكومية والاسترداد.

-اختيار المخالفات المرورية.

-يمكنك الاختيار بين الاستعلام برقم هوية المخالف أو برقم المخالفة.

-أدخل المعلومات اللازمة لتظهر جميع المخالفات المسجّلة عليك لتتمكن من سدادها بشكل فوري من خلال التطبيق.

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سداد المخالفات المرورية للزائرين من دول الخليج

أما عن الزائر إلى المملكة من دول الخليج العربي، فيمكنهم تسديد المخالفات المسجلة عليهم باستخدام بوابة سداد المخالفات المرورية التابعة لوزارة المالية، والتي تتيح للمستفيدين إمكانية تسديد المخالفات المرورية إلكترونيًا إما عن طريق الاستعلام برقم الحدود أو الاستعلام برقم المخالفة.

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