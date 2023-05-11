ذروتها الأسبوع القادم .. خبير طقس يُحذر من الحالة الممطرة السابعة عشر

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قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن موسم الأمطار لم ينتهِ، لا زال للخير بقية؛ متوقعًا حالة مطرية ذروتها منتصف الأسبوع القادم على مناطق المملكة.

الحالة الممطرة السابعة عشر من موسم الأمطار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة عشر منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

وأضاف أنه يمكن تصنيف الحالة من ناحية القوة من خفيفة إلى متوسطة، وأنها تشمل أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية.

رياح مغبرة وأمطار متفاوتة

وبين أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة في بعض الأماكن والتغيير وارد لأنها توقعات، تسبق برياح نشطة مغبرة.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

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