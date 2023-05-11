لهذا السبب.. ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 77 دولارًا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت، اليوم الخميس، أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، وذلك بسبب الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، والسيطرة على مخاوف تخلفها عن سداد ديونها.

برنت يسجل 77 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.34 بالمئة، إلى 76.67 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتًا إلى 72.84 دولار.

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ارتفاع أسعار المستهلكين

وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في إبريل، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى:

– خفض الطلب على النفط.

– وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية.

– مع قلق التجار من حدوث ركود.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

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تراجع مخزونات البنزين الأمريكية

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون.

كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

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دَيْن الحكومة الأمريكية

في غضون ذلك، بدأت محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق.

وأثارت المواجهة مخاوف المستثمرين، إذ يزداد القلق في وول ستريت إزاء مخاطر تخلف غير مسبوق عن سداد الديون.