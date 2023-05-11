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خبير زراعي: ارتفاع ربحية مزارعي ورد الطائف لـ 400%
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خبير زراعي: ارتفاع ربحية مزارعي ورد الطائف لـ 400%

خبير زراعي: ارتفاع ربحية مزارعي ورد الطائف لـ 400%

خبير زراعي: ارتفاع ربحية مزارعي ورد الطائف لـ 400%
٠٦:٤٨:٢٣ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير الزراعي، عبدالله النمري، عن ارتفاع ربحية مزارعي ورد الطائف لـ400%، بعدما كانت 100%.

برنامج “إدارة الجودة الشاملة للورد الطائفي”

وأشار النمري إلى أنه تم إعداد برنامج “إدارة الجودة الشاملة للورد الطائفي”، الذي تضمن مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تصب في تحسين منظومته الإنتاجية، خصوصاً القطاع الزراعي.

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الدخل حتى 29 ألف ريال

وأشار إلى أن تكاليف تشغيل دونم الـ1000م2 تصل إلى 6000 ريال، والدخل المباشر ما بين 24 – 29 ألف ريال.

وقال: “البرنامج كشف أن ورد الطائف كصناعة يوفر 480 مشروعاً صغيراً، و160 مشروعاً متوسطاً، و24 من المشاريع الكبرى، و1800 وظيفة موسمية”.

وتابع أن “المهرجان الذي أقيم أول أيام عيد الفطر الماضي كان مميزاً، لكن تنقصه البرامج العلمية القوية على غرار المهرجانات العالمية، كالمعارض المتخصصة في التطوير الصناعي والزراعي لأهميتها لدى شرائح المنتجين”.

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استبانات لمصنّعي الورد

من جهة ثانية، أرسلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استبانات لمصنّعي الورد لاستطلاع التحديات التي تواجههم ومدى رضاهم حول صافي الربح.

ووفقًا لـ “عكاظ”، فإن الوزارة بعثت بجملة محاور استطلاعية تتمثل فيما يلي:

–  المصانع وأنشطتها وأبرز الإجراءات التي تم اتباعها لاستخراج تراخيص المصانع داخل الأراضي الزراعية.

– التحديات التي واجهتهم أثناء إصدار الترخيص.

– هل صافي الربح مجز؟ ومدى توفر الفرص في هذا المجال.

– كيفية النشأة الأولى لفكرة إقامة مصنع داخل أرض زراعية.

وطلبت الوزارة منهم طرح التسهيلات التي من الممكن لوزارة الصناعة تقديمها لتمكين فكرة إقامة مصنع داخل أرض زراعية.

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