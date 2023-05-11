اليوم.. بشرى سارة تعلنها سفارة المملكة في مصر بخصوص “التأشيرة الإلكترونية”

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أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية تدشينها خدمة “التأشيرة الإلكترونية” اليوم (الخميس) 11 من مايو.

الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية

ويأتي تدشين الخدمة تنفيذاً لمبادرة وزارة الخارجية، بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وفي إطار أتمتة الإجراءات ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة، بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

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تفعيل الخدمة كمرحلة أولى

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

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