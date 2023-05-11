وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني

تواصل – واس:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، وتحمل الطائرة على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

جسر جوي إغاثي

وذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –

وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 2.9 مليون ريال

تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني

وفي غضون 48 ساعة من إطلاقها، سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تبرعات تجاوزت ثلاثة ملايين ريال.

وانطلقت الحملة، الاثنين الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقًا لأحدث رصد قام به موقع “تواصل”، بلغ إجمالي التبرعات أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 12 ألفًا و312 شخصًا،

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التخفيف من معاناة الشعب السوداني

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

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