مثل “تليجرام” و”واتساب”.. “تويتر” تعلن إضافة 3 خصائص جديدة للمستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة “تويتر” إيلون ماسك، عن إضافة 3 خصائص جديدة على التطبيق، على غرار برامج أخرى مثل “تليجرام” و”واتساب”.

إجراء مكالمات صوتية ومرئية

وأوضح ماسك أن الخصائص الجديدة من شأنها السماح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية.

اقرأ أيضًا:

بعد حذف الحسابات غير النشطة.. مزايا جديدة من “تويتر” للمستخدمين

تشفير الرسائل الخاصة

إضافة إلى ذلك، ستبدأ تويتر بتشفير الرسائل الخاصة التي يتبادلها المستخدمون، للحفاظ على خصوصياتهم، في خطوة يتوقع ماسك منها أن تزيد من أعداد مستخدمي منصته.

استخدام الرموز التعبيرية

كما أعلن أن التحديث الأخير سيشمل قدرة المستخدمين على الرد على أي من الرسائل التي تصلهم، حتى لو كانت ضمن سلسلة (ثريد)، وإمكانية استخدام الرموز التعبيرية.

اقرأ أيضًا:

تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف

إتاحة المكالمات الصوتية والمرئية

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، إن المكالمات الصوتية والمرئية ستكون متاحة للمشتركين في تويتر قريبًا.

وأضاف ماسك في تغريدته: “سيكون بإمكانكم التحدث إلى أي شخص في أي مكان في العالم دون إعطائهم أرقام هواتفكم”.

وتابع أن المنصة ستبدأ بتشفير الرسائل الخاصة بين المستخدمين للحفاظ على خصوصياتهم.

اقرأ أيضًا:

ماسك يكشف سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي تويتر