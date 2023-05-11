منها مكة وعسير.. توقعات “الأرصاد”: أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وبرد ورياح على 5 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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السماء غائمة جزئيًا

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة على 7 مناطق

كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.