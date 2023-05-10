هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى لمختلف المجالات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أدارة تنفيذ

– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني

– أخصائي ادارة التخطيط الاستراتيجي

– أخصائي اصدار الصكوك وأدوات الدين

– أخصائي رقابة وتحليل السوق

– أخصائي رئيسي رقابة وتحليل السوق

– أخصائي تحقيق

– أخصائي التواصل

– أخصائي القوائم المالية

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التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– الاقتصاد

– نظم المعلومات الادارية

– الادارة العامة

– القانون

– المالية

– العلاقات العامة

– العلاقات الاعلامية

– التسويق

– التواصل

– الاعلام

– المحاسبة

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.

– أن تكون الشهادة صاردة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– خبرة في نفس المجال.

– توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).

طريقة التقديم:

متاح التقديم اليوم الأربعاء 1444/10/20هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا