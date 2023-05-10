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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٢:٥٥:٢٢ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى لمختلف المجالات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أدارة تنفيذ
– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني
– أخصائي ادارة التخطيط الاستراتيجي
– أخصائي اصدار الصكوك وأدوات الدين
– أخصائي رقابة وتحليل السوق
– أخصائي رئيسي رقابة وتحليل السوق
– أخصائي تحقيق
– أخصائي التواصل
– أخصائي القوائم المالية

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التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الاقتصاد
– نظم المعلومات الادارية
– الادارة العامة
– القانون
– المالية
– العلاقات العامة
– العلاقات الاعلامية
– التسويق
– التواصل
– الاعلام
– المحاسبة

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
– أن تكون الشهادة صاردة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
–  خبرة في نفس المجال.
– توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).

طريقة التقديم:

متاح التقديم اليوم الأربعاء 1444/10/20هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا

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