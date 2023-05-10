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بعد منع المواد الغذائية بالكويت.. دولة عربية تحظر حمل “الشاحن المحمول” بحقائب السفر
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بعد منع المواد الغذائية بالكويت.. دولة عربية تحظر حمل “الشاحن المحمول” بحقائب السفر

بعد منع المواد الغذائية بالكويت.. دولة عربية تحظر حمل “الشاحن المحمول” بحقائب السفر

بعد منع المواد الغذائية بالكويت.. دولة عربية تحظر حمل “الشاحن المحمول” بحقائب السفر
٠٢:٢٨:٢٥ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الأربعاء، تنويهاً يخص شاحنات الهاتف المحمولة، بالمطارات العراقية.

ونقلت صحيفة “السومرية نيوز” عن سلطة الطيران المدني أنه “تقرر منع اصطحاب الشاحن المحمول power Bank في حقائب السفر والحقائب الشخصية وسيتم مصادرتها من قبل الجهات المختصة حفاظا على سلامتكم”.

الكويت تمنع المواد الغذائية:

ذكرت صحف كويتية أن الإدارة العامة للجمارك شددت على منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مصنعة منزليا مصحوبة مع القادمين إلى الكويت.

وفي التفاصيل فقد حددت الإدارة العامة للجمارك أن المنع يشمل القادمين من العراق وسورية ولبنان.

وكان مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سامي محمد الكندري، قد أصدر تعليمات جمركية، بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من بعض الدول المجاورة.

وجاءت التعليمات استنادا الى توصيات لجنة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي أوصت بمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من الدول التي تم رصد انتشار بعض الأمراض بها وهي العراق وسورية ولبنان.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد أوصت الجمارك بما يلي:

1-الاستمرار في منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر.

2- منع المواد الغذائية المصنعة منزليا.

2- يسمح فقط بدخول المنتجات الغذائية شريطة أن تكون مغلفة بتغليف المنشأة الغذائية المنتجة لها.

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الكلمات الدلالية:
الطيران المدني العراق الكويت المواد الغذائية الهاتف المحمول حقائب السفر

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