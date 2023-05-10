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زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا
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زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يهز سواحل مملكة تونجا
٠٢:٢٦:٤٢ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز منطقة واقعة قبالة سواحل مملكة تونجا في جنوب المحيط الهادي يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

زلزال تونجا:

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومترا وكان مركزه يبعد 73 كيلومترا شمال غربي هييفو في تونجا، وقال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد (تسونامي) إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

زلزال اليابان:

وقبل ساعات ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات مقياس ريختر مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال. وتقع تشيبا ضمن ما تعرف بطوكيو الكبرى.

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وصُنف الزلزال على أنه “قوي من الدرجة الخامسة” على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.

وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة «نوتو» بمحافظة «إيشيكاوا» اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقالت السلطات اليابانية حينها إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.

ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

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