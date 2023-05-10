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وزير الخارجية يبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الجواتيمالي
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وزير الخارجية يبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الجواتيمالي

وزير الخارجية يبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الجواتيمالي

وزير الخارجية يبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الجواتيمالي
٠١:٤٨:٥٧ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس.

وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لترأس وفد المملكة المشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الكاريبي.

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تعزيز العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية غواتيمالا هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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الكلمات الدلالية:
المملكة جواتيمالا وزير الخارجية وزير خارجية غواتيمالا

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