قرار مفاجيء بطيران الكويت: منع صعود أي راكب من الجنسية الفلبينية

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الطيران المدني في الكويت منع صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية إلى إشعارٍ آخر حتى وإن كانت لديه تأشيرة مسبقة ويستثنى من لديه إقامة سارية.

مطارات الكويت:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، فقد أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميماً إلى إدارة الطيران المدني ينص على أنه “يمنع منعاً باتاً قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وان كانت لديه تأشيرة دخول”.

وأضاف أنه يسمح فقط لمن لديه إقامة سارية في البلاد، ويسري ذلك من تاريخ أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر.

الجنسية الفيلبينية:

وجاء في التعميم أيضا: “أنه على ضوء التعميم، أصدر مدير ادارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي تعميماً إلى رئيس لجنة شركات الطيران AOC بعدم السماح صعود أي راكب من الجنسية الفيلبينية إلا من لديه إقامة صالحة في الكويت”.

وتابع :”ولن يسمح بركوب الطائرة للجنسية الفيلبينية حتى وإن كانت لديه تأشيرة دخول مسبقة، ويعمم ذلك على شركات الطيران ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر”.

وأبلغت إدارة الطيران المدني شركات الطيران بالتوجيهات الجديدة المتعلقة بالركاب من الجنسية الفلبينية.

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