وداعًا لحذف الرسائل.. ميزة جديدة تصل واتساب خلال أيام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالله السبع، وصول ميزة جديدة إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب خلال أيام، تغني عن حذف الرسائل.

ميزة جديدة في الواتساب

وأوضح السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة هي عبارة ميزة تحرير الرسائل، والتي تتيح تعديل وتصحيح الأخطاء الإملائية أو المعلوماتية في رسالة الواتساب.

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تحرير وتعديل الرسائل

وتابع عبدالله السبع “أنه يمكن تحرير وتعديل الرسالة خلال 15 دقيقة وإعادة إرسالها، ولن يظهر عند أحد إنك حذفت الرسالة”.

وأشار عبدالله السبع أنه بعد مرور 15 دقيقة تكون مضطر لحذف الرسالة وإعادة كتابتها وإرسالها من جديد.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة واتسآب تطوير وظيفة استطلاع الرأي، بإنشاء استطلاعات رأي تسمح بالتصويت لمرة واحدة فقط.

وقالت الشركة إن على المستخدم، الذي يرغب في إنشاء استطلاع رأي، تعطيل الخيار “allow multiple answers” قبل نشر الاستطلاع.

ميزة جديدة في الواتساب

ومع الميزة الجديدة من المفترض أيضاً أن يصبح العثور على استطلاعات الرأي في الدردشات وتتبع النتائج أسهل.

وسيحصل الآن منشئو الاستطلاع على إشعارا عند الاستجابة له، كما يمكن أيضا تصفية الدردشات حسب استطلاعات الرأي، تماما كما هو الحال مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط.

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