انفجار ضخم يهز مدينة لاهور الباكستانية بعد اعتقال “عمران خان” (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وقوع انفجار ضخم بمدينة لاهور الباكستانية.

يأتي هذا بعد الاحتجاجات والفوضى التي صاحبت اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأمس الأربعاء، أقدمت السلطات الباكستانية على حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

يأتي هذا مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، أنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب، حيث بدأت عملية حجب المواقع الثلاثاء الماضي، إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تداعيات عمليات العنف في البلاد، أغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة إسلام أباد.

وكانت وسائل إعلام باكستانية محلية، كشفت أمس الأول الثلاثاء، أنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين باكستانيين محليين أنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد ذكرت محطة “جيو” التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

BREAKING: Massive blast occurs in Pakistan during protests against the arrest of Former Prime Minister Imran Khan pic.twitter.com/Hedm4Jarx0

— Insider Corner (@insidercnews) May 10, 2023