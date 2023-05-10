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فيديو يوثق هروب جماعي للجنود الروس وترك مئات القتلى في باخموت الأوكرانية
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فيديو يوثق هروب جماعي للجنود الروس وترك مئات القتلى في باخموت الأوكرانية

فيديو يوثق هروب جماعي للجنود الروس وترك مئات القتلى في باخموت الأوكرانية

فيديو يوثق هروب جماعي للجنود الروس وترك مئات القتلى في باخموت الأوكرانية
٠١:١٤:١٥ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة هروب جنود روس من ساحة المعركة في باخموت الأوكرانية، تاركين خلفهم قرابة 500 جثة في ميدان المعركة.

معارك ضارية في باخموت

وأظهر المقطع، انسحاب جنود لواء مدرعات روسي من باخموت تاركين خلفهم مئات القتلى بساحة المعركة في منطقة الجبهة قرب مدينة باخموت.

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فرار عشرات الجنود الروس

ووثق المقطع، فرار عشرات من الجنود الروس من ساحة المعركة، بعدما دحرتهم إحدى القوات العسكرية الأوكرانية.

الموقف الروسي 

وحتى الآن، لم تعلق موسكو، على التقارير التي تفيد بأن اللواء 72 الروسي تخلى عن مواقعه في ضواحي باخموت الجنوبية الغربية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الازمة الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا كييف موسكو

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