دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ 40 عاما

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، أمس الأربعاء، أن العام الماضي، سجل معدل حرارة قياسياً هو الأعلى منذ 40 سنة.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن ذلك ترافق مع جفاف حاد بسبب التقلبات المناخية.

الجفاف بالمغرب:

وكان الجفاف قد ضرب بقوة الموسم الزراعي لعام 2022 في المغرب، وذلك بالنظر إلى طول مدته، وأيضاً اتساع المناطق المعنية بقلة المتساقطات المطرية وندرتها.

ولم تتجاوز نسبة سقوط الأمطار الـ 13 في المئة، مما جعل الموسم الماضي من أقسى المواسم جفافاً خلال العقود الأربعة الأخيرة في المغرب.

الجفاف والموسم الزراعي:

ولم تشهد البلاد تقريباً منذ ثمانينات القرن الماضي موسما مثل موسم الجفاف 2022، حيث طال جفاف الثمانينات طال مناطق من دون غيرها، لكن الجفاف الأخير لامس معظم إن لم يكن مناطق البلاد كلها.

ويسهم الإنتاج الزراعي في المغرب بنسبة 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

كما أن هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على المتساقطات المطرية الوفيرة يقوم بتشغيل 40 في المئة من المواطنين.

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