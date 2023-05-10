الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الجواتيمالي
وداعًا لحذف الرسائل.. ميزة جديدة تصل واتساب خلال أيام (فيديو)
فيديو يوثق هروب جماعي للجنود الروس وترك مئات القتلى في باخموت الأوكرانية
انفجار ضخم يهز مدينة لاهور الباكستانية بعد اعتقال “عمران خان” (فيديو)
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ 40 عاما
الخميس 21 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

الرئيسية

 /

دولي

 /

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ 40 عاما

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ 40 عاما

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ 40 عاما
٠١:٠١:١٠ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، أمس الأربعاء، أن العام الماضي، سجل معدل حرارة قياسياً هو الأعلى منذ 40 سنة.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن ذلك ترافق مع جفاف حاد بسبب التقلبات المناخية.

الجفاف بالمغرب:

وكان الجفاف قد ضرب بقوة الموسم الزراعي لعام 2022 في المغرب، وذلك بالنظر إلى طول مدته، وأيضاً اتساع المناطق المعنية بقلة المتساقطات المطرية وندرتها.

ولم تتجاوز نسبة سقوط الأمطار الـ 13 في المئة، مما جعل الموسم الماضي من أقسى المواسم جفافاً خلال العقود الأربعة الأخيرة في المغرب.

الجفاف والموسم الزراعي:

ولم تشهد البلاد تقريباً منذ ثمانينات القرن الماضي موسما مثل موسم الجفاف 2022، حيث طال جفاف الثمانينات طال مناطق من دون غيرها، لكن الجفاف الأخير لامس معظم إن لم يكن مناطق البلاد كلها.

ويسهم الإنتاج الزراعي في المغرب بنسبة 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

كما أن هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على المتساقطات المطرية الوفيرة يقوم بتشغيل 40 في المئة من المواطنين.

اقرأ أيضا

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب؟ مساند يجيب

الكلمات الدلالية:
أعلى درجة حرارة الأرصاد المغرب دولة عربية

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار الغاز في أوروبا ترتفع وتسجل في بريطانيا زيادة بنسبة 50%

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع وتسجل في بريطانيا زيادة بنسبة 50%

٠٧:١٣ م، الخميس، ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
عاجل.. مقتل 170 جنديا وتدمير 12 دبابة خسائر روسيا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

عاجل.. مقتل 170 جنديا وتدمير 12 دبابة خسائر روسيا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

٠٢:٠٤ ص، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
الرئيس الفرنسي يواجه اتهامات بالفساد و”صفقة سرية مع “أوبر”

الرئيس الفرنسي يواجه اتهامات بالفساد و”صفقة سرية مع “أوبر”

١١:١٤ ص، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
“تركونا وحدنا”.. خطوة مفاجئة من الرئيس الأوكراني تجاه قادة العالم

“تركونا وحدنا”.. خطوة مفاجئة من الرئيس الأوكراني تجاه قادة العالم

٠٨:٠٧ ص، الأحد، ٢٧ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *